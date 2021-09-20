Анри высказался о конфликте между Месси и Почеттино
Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен
Бывший футболист "Барселоны" Тьерри Анри поделился мнением о конфликте между нападающим ПСЖ Лионелем Месси и главным тренером парижан Маурисио Почеттино. Во втором тайме Месси был заменен и после этого не пожал руку тренеру.
"Я совсем не удивлен. Видимо, Месси не хотел уходить с поля. Он явно хотел остаться, чтобы забить гол. Голы придут к Месси, придут незаметно. Даже лучшему игроку в мире требуется время, чтобы адаптироваться", — приводит слова Анри Get French Football News.
Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах свободного агента. Форвард подписал с клубом двухлетний контракт.
Не пропустите: Месси не сделал ни одного голевого действия в трёх первых матчах за ПСЖ. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Лилль
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|6
|Реймс
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|Лион
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|Монпелье
|28
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|9
|Монако
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|10
|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
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|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
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|Амьен
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