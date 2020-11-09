Анри высказался о Лионеле Месси

Теги барселонатьерри анрилионель месси

Анри высказался о Лионеле Месси

Экс-форвард "Барселоны" Тьерри Анри заявил, что не понимает людей, которые сомневаются в желании Лионеля Месси отдаваться игре полностью.

"Ставить под сомнение желание Месси - нелепо. Я не понимаю людей, которые сомневаются в его желании и меня это беспокоит, так как я ходил с ним по одному полю.

Месси - монстр, он участвует в эпизодах и отдает передачи. Для меня все просто: вы должны наслаждаться игрой Месси, пока он выходит на поле", - передает слова Анри Sport.es.

Не пропустите: "Барселона" зимой выставит на трансфер пять футболистов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стал известен характер травмы защитника "Ливерпуля" Александера-Арнолда

Стал известен характер травмы защитника "Ливерпуля" Александера-Арнолда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов