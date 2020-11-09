Анри высказался о Лионеле Месси

Экс-форвард "Барселоны" Тьерри Анри заявил, что не понимает людей, которые сомневаются в желании Лионеля Месси отдаваться игре полностью.

"Ставить под сомнение желание Месси - нелепо. Я не понимаю людей, которые сомневаются в его желании и меня это беспокоит, так как я ходил с ним по одному полю.

Месси - монстр, он участвует в эпизодах и отдает передачи. Для меня все просто: вы должны наслаждаться игрой Месси, пока он выходит на поле", - передает слова Анри Sport.es.

Не пропустите: "Барселона" зимой выставит на трансфер пять футболистов| http://soccernews.ru