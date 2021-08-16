Анри высказался о перспективах ПСЖ в этом сезоне

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Анри высказался о перспективах ПСЖ в этом сезоне

Фото твиттер сборной Бельгии

Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри порассуждал о шансах ПСЖ побороться за все трофеи в сезоне 2021/22.

"В команде максимально важен баланс. Без этого никуда, хоть все и предпочитают говорить о персонах в атаке. Но близки к победе в чемпионатах и еврокубках, прежде всего, команды, которые мало пропускают. Когда у тебя футболисты со сверхспособностями, выигрывать становится легче. Но ПСЖ сейчас слишком много пропускает, чтобы задумываться о трофеях", - приводит слова Анри Daily Mail.

В новом сезоне парижане пропустили четыре гола в трёх матчах. В этих играх они дважды победили и потерпели одно поражение.

Этим летом ПСЖ значительно усилил состав, в том числе подписав бесплатно аргентинского нападающего Лионеля Месси.

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