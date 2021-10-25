Анри высказался о проблемах Месси в ПСЖ

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о проблемах нападающего Лионеля Месси в ПСЖ.

"Месси отрезан от команды и не так часто получает мяч. Я бы не сказал, что ему плохо в ПСЖ, но я вижу, что он изолирован.

Мне больше нравится, когда Месси действует в центре. Я не думаю, что он может делать разницу, играя справа. У него не очень удачный период, а в центре он может давать ритм. Нужно найти решение, чтобы использовать Месси, Неймара и Мбаппе вместе.

У меня нет точных данных, но мне кажется, что они не очень эффективны. Лео мало участвует в атаках", – сказал Анри.

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