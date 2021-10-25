Анри высказался о проблемах Месси в ПСЖ
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о проблемах нападающего Лионеля Месси в ПСЖ.
"Месси отрезан от команды и не так часто получает мяч. Я бы не сказал, что ему плохо в ПСЖ, но я вижу, что он изолирован.
Мне больше нравится, когда Месси действует в центре. Я не думаю, что он может делать разницу, играя справа. У него не очень удачный период, а в центре он может давать ритм. Нужно найти решение, чтобы использовать Месси, Неймара и Мбаппе вместе.
У меня нет точных данных, но мне кажется, что они не очень эффективны. Лео мало участвует в атаках", – сказал Анри.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13