Анри высказался о проблемах Месси в ПСЖ

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Анри высказался о проблемах Месси в ПСЖ

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением об игре аргентинского форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.

"Лео плакал, когда уходил из "Барселоны". Он не хотел этого. Месси пережил эмоциональный шок, так как думал, что никогда не покинет клуб. Люди считают, что у него есть все в Париже, и поэтому он в порядке. Но не все так просто. Когда я перешел из "Арсенала" в "Барселону", то мне потребовался год на адаптацию. Я пришел в клуб с травмой, в период развода с женой, мне пришлось встраиваться в новую систему игры. Все это смешалось вместе", - приводит слова Анри L’Équipe.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Месси получил одну из худших оценок за матч с "Ниццей". http://soccernews.ru
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