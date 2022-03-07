Анри высказался о проблемах Месси в ПСЖ
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением об игре аргентинского форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.
"Лео плакал, когда уходил из "Барселоны". Он не хотел этого. Месси пережил эмоциональный шок, так как думал, что никогда не покинет клуб. Люди считают, что у него есть все в Париже, и поэтому он в порядке. Но не все так просто. Когда я перешел из "Арсенала" в "Барселону", то мне потребовался год на адаптацию. Я пришел в клуб с травмой, в период развода с женой, мне пришлось встраиваться в новую систему игры. Все это смешалось вместе", - приводит слова Анри L’Équipe.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Месси получил одну из худших оценок за матч с "Ниццей". http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13