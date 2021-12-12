Анри высказался о сравнениях Мбаппе с ним

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Анри высказался о сравнениях Мбаппе с нимФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о сравнениях с нападающем с нападающем ПСЖ Килианом Мбаппе.

"Не думаю, что людей нужно сравнивать — у всех свой стиль, сильные и слабые стороны, видение игры. Нас с Мбаппе часто сравнивают, поскольку мы выросли в Париже, играли за "Монако" и так далее. Мне не нравится, что Мбаппе сравнивают со мной. Я был собой, а Мбаппе остается Мбаппе. Мне нравится его игра, она очень впечатляет. Хотя если бы меня под дулом пистолета заставили сравнить себя как футболиста с кем-то, то я бы назвал Мбаппе.

Мне нравится, что он очень умен на поле, нравится, как он думает. Это видно и по его интервью. Он понимает, чего хочет добиться. Мне кажется, у него высокий игровой интеллект. Люди в первую очередь видят его скорость и дриблинг. Но нужно не только владеть мячом, а еще и принимать правильные решения", — приводит слова Анри GQ.

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