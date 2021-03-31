Анри высказался по поводу слухов о возможном назначении в "Селтик"

Теги тьерри анриселтик

Анри высказался по поводу слухов о возможном назначении в "Селтик"Фото: Твиттер @MetroRadioNews 
Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри поделился мыслями о вероятности назначении на должность главного тренера "Селтика".

"Я не знаю, какая ситуация в клубе, но я уважаю "Селтик", как и многие люди по всему миру. Не могу ничего сказать по поводу слухов о моей кандидатуре, но совершенно точно уверен в том, что хочу снова тренировать. Я уважаю и "Селтик", и "Рейнджерс", но сейчас я просто жду и наблюдаю за ситуацией", — приводит Goal слова Анри.

Напомним, после завершения карьеры футболиста Анри работал в тренерском штабе "Арсенала" и сборной Бельгии, а позже стал главным тренером "Монако". Последним клубом 43-летнего специалиста был "Монреаль", который Анри покинул в феврале этого года.

Читать также: Тьерри Анри: "Я хочу возглавить "Арсенал", но не могу" | http://soccernews.ru
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