Анри высказался по поводу слухов о возможном назначении в "Селтик"

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Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри поделился мыслями о вероятности назначении на должность главного тренера "Селтика".

"Я не знаю, какая ситуация в клубе, но я уважаю "Селтик", как и многие люди по всему миру. Не могу ничего сказать по поводу слухов о моей кандидатуре, но совершенно точно уверен в том, что хочу снова тренировать. Я уважаю и "Селтик", и "Рейнджерс", но сейчас я просто жду и наблюдаю за ситуацией", — приводит Goal слова Анри.

Напомним, после завершения карьеры футболиста Анри работал в тренерском штабе "Арсенала" и сборной Бельгии, а позже стал главным тренером "Монако". Последним клубом 43-летнего специалиста был "Монреаль", который Анри покинул в феврале этого года.