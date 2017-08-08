Анри: "Я - большой фанат Ляказетта"

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Анри: "Я - большой фанат Ляказетта"Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри расхвалил игру новичка "канониров" Александра Ляказетта.

По словам легенды клуба, Ляказетту будет в "Арсенале" проще, чем в "Лионе".

"Ляказетт играет иначе, чем Жиру, что, на мой взгляд, хорошо, потому что нужны разноплановые нападающие. Порой в центре нужен Жиру или Алексис Санчес, а иногда – Уэлбек или Уолкотт. При всем уважении к "Лиону", в "Арсенале" его будут окружать более сильные футболисты. Желаю ему провести хороший сезон.

Я - большой фанат Ляказетта. Я долго наблюдал за тем, как он играл во французской лиге и молодежной команде. Он всегда был одаренным, у него есть все, чтобы прогрессировать. Отмечу, что он забивал в каждом из сыгранных сезонов", - сказал он. 

Читайте: "Арсенал" одерживает победу в товарищеском матче, Ляказетт забивает | http://soccernews.ru

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