Анри: "Я хотел бы возглавить "Арсенал"

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Анри: "Я хотел бы возглавить "Арсенал"
Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что он хотел бы стать главным тренером "канониров".

"Мне было бы интересно возглавить "Арсенал". Впрочем сейчас я работаю в Бельгии. Но кто бы не был заинтересован занять пост главного тренера "Арсенала"?", - приводит слова Анри Sky Sports.

Напомним, что в данный момент Анри является ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

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