Анри: "Заменить Месси? Разве можно заменить "Мону Лизу"?
Бывший форвард "Барселоны" Тьерри Анри считает, что нападающий Лионель Месси не мог не продлить контракт с "Барселоной".
"Мог ли не быть продлен контракт Месси с "Барселоной"? Разумеется, нет. Кем заменить Месси в "Барселоне"? Разве можно заменить "Мону Лизу" в Лувре?" - приводит слова Анри Goal.com.
Напомним, что 30-летний Месси в ближайшее время подпишет новый контракт с каталонцами до лета 2021 года. Его зарплата составит 62 миллиона евро в год.
Не пропустите: Месси вновь недоволен трансферной кампанией "Барселоны". | http://soccernews.ru
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|Атлетик Бильбао
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|Эспаньол
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|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
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|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
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|Бетис
|38
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|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
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|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
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|Осасуна
|38
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|38
|20