Анри: "Заменить Месси? Разве можно заменить "Мону Лизу"?

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Анри: "Заменить Месси? Разве можно заменить "Мону Лизу"?
Бывший форвард "Барселоны" Тьерри Анри считает, что нападающий Лионель Месси не мог не продлить контракт с "Барселоной".

"Мог ли не быть продлен контракт Месси с "Барселоной"? Разумеется, нет. Кем заменить Месси в "Барселоне"? Разве можно заменить "Мону Лизу" в Лувре?" - приводит слова Анри Goal.com.

Напомним, что 30-летний Месси в ближайшее время подпишет новый контракт с каталонцами до лета 2021 года. Его зарплата составит 62 миллиона евро в год.

Не пропустите: Месси вновь недоволен трансферной кампанией "Барселоны". | http://soccernews.ru

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