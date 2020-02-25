Анри заявил о желании возглавить "Арсенал"

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Анри заявил о желании возглавить "Арсенал"

Бывший капитан "Арсенала" Тьерри Анри признался, что у него есть желание занять пост главного тренера "канониров".

"Я действительно мечтаю возглавить "Арсенал", но также мечтаю пробежать по баскетбольной площадке и сделать слэм-данк. Однако это не значит, что всё это сбудется. Но да, пока я жив, я действительно хотел бы поработать главным тренером этой команды", - цитирует французского специалиста The Metro.

Анри выступал за "Арсенал" с 1999 по 2007 год, а также в сезоне 2011/12. Суммарно он забил 228 голов и сделал 90 ассистов в 375 матчах.

Что касается тренерской карьеры именитого француза, то он уже успел поработать в сборной Бельгии и "Монако", а сейчас возглавляет "Монреаль Импакт".

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