Ансалди был чемпионом "Зенита" по армрестлингу. Он побеждал Халка и Дзюбу

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Ансалди был чемпионом "Зенита" по армрестлингу. Он побеждал Халка и Дзюбу

Экс-игрок "Зенита" Кристиан Ансалди решил вспомнить о временах проведенных в питерском клубе.

В своем инстаграме аргентинец выложил видео с подписью: "Приятные воспоминания с отличными друзьями". Отметим, что на видео Ансалди побеждает в армрестлинге Халка и Артема Дзюбу.     

Ансалди выступал за "Зенит" с 2013 по 2016 год. С 2017 года футболист играет в "Торино".

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