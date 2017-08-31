Ансальди перешел в "Торино"

"Торино" объявил о переходе аргентинского защитника "Интера" Кристиана Ансальди, сообщает официальный сайт клуба.

Туринский клуб арендовал футболиста на два года за 2 миллиона евро с правом выкупа еще за 2 миллиона.

30-летний Ансальди выступал за "Интер" с 2016 года, провел за клуб 26 матчей. Ранее играл за "Ньюэллз Олд Бойз", "Рубин", "Зенит", "Атлетико" и "Дженоа". За сборную Аргентины сыграл 5 матчей и забил 1 гол. Двукратный чемпион России, обладатель Кубка России, трехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5,5 миллионов евро.

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