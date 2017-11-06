Ансальди получил вызов в сборную Аргентины

Защитник "Торино" Кристиан Ансалди получил вызов в сборную Аргентины, сообщает Football Italia.

31-летний фулбек будет готовиться в расположении национальной команды к товарищеским матчам против России и Нигерии, которые состоятся 11 и 14 ноября соответственно.

В этом сезоне Ансалди сыграл за "Торино" 5 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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