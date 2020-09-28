Ансу Фати не смог получить приз лучшему игроку матча из-за своего возраста
Нападающий "Барселоны" Ансу Фати не получил награду лучшему игроку матча 3-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (4:0) из-за своего возраста, сообщает Get Spanish Football News.
Дело в том, что Фати еще не исполнилось 18 лет, а спонсором награды является пивная компания Budweiser. В этой встрече молодой форвард забил два мяча и заработал пенальти. В итоге лучшим игроком матча признали Жорди Альбу.
17-летний Фати является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за каталонский клуб 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14