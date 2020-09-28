Ансу Фати не смог получить приз лучшему игроку матча из-за своего возраста

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати не получил награду лучшему игроку матча 3-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (4:0) из-за своего возраста, сообщает Get Spanish Football News.

Дело в том, что Фати еще не исполнилось 18 лет, а спонсором награды является пивная компания Budweiser. В этой встрече молодой форвард забил два мяча и заработал пенальти. В итоге лучшим игроком матча признали Жорди Альбу.

17-летний Фати является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за каталонский клуб 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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