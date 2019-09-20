Ансу Фати получил испанский паспорт

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Ансу Фати получил испанский паспорт

Правительство Испании приняло в гражданство вингера "Барселоны" Ансу Фати, сообщает AS.

По сведениям издания, сегодня уроженец Гвинеи-Бисау получил испанский паспорт.

Данное решение позволило тренерскому штабу юношеской сборной Испании включить атакующего полузащитника в расширенную заявку для участия в Чемпионате Мира, который пройдёт в Бразилии в октябре и ноябре этого года.

Напомним, что в текущем сезоне Фати дебютировал за основную команду "Барсы" и уже забил 2 гола в 4 матчах.

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