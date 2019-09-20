Ансу Фати получил испанский паспорт
Правительство Испании приняло в гражданство вингера "Барселоны" Ансу Фати, сообщает AS.
По сведениям издания, сегодня уроженец Гвинеи-Бисау получил испанский паспорт.
Данное решение позволило тренерскому штабу юношеской сборной Испании включить атакующего полузащитника в расширенную заявку для участия в Чемпионате Мира, который пройдёт в Бразилии в октябре и ноябре этого года.
Напомним, что в текущем сезоне Фати дебютировал за основную команду "Барсы" и уже забил 2 гола в 4 матчах.
Не пропустите: СМИ: "Барселона" заплатила окружению Гризманна серьёзную сумму за содействие трансферу. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" опубликовал официальное заявление о медобследовании Кокорина
-
Перес недоволен действиями Зидана после разгрома от ПСЖ
-
Луческу ждёт предложение от "Шахтёра" или "Динамо"
-
Форвард "Ред Булл Зальцбург" Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
СМИ: "Барселона" заплатила окружению Гризманна серьёзную сумму за содействие трансферу
Лента новостей
-
РФС отказал "Зениту" в регистрации Кокорина
-
Шалимов оценил перспективы Чалова заиграть в АПЛ
-
Гендиректор "Уфы" рассказал о неудачной попытке подписать Глушакова
-
УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы
-
"Зенит" опубликовал официальное заявление о медобследовании Кокорина
-
Перес недоволен действиями Зидана после разгрома от ПСЖ
-
Луческу ждёт предложение от "Шахтёра" или "Динамо"
-
Ансу Фати получил испанский паспорт
-
Четыре основных игрока "Манчестер Юнайтед" рискуют пропустить матч с "Вест Хэмом"
-
Форвард "Ред Булл Зальцбург" Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
СМИ: "Барселона" заплатила окружению Гризманна серьёзную сумму за содействие трансферу
-
"Ливерпуль" присмотрел в Нидерландах замену для Фирмино
-
Опубликовано первое фото Мамаева с детьми после освобождения из тюрьмы
-
1
Кейлор Навас прокомментировал погром "Реала" в матче с ПСЖ
-
Экс-сотрудница "Макдоналдс" ответила на приглашение Роналду поужинать вместе
-
"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны"
-
ЦСКА установил антирекорд для российских клубов в еврокубках
-
Лэмпард: "Хадсон-Одои обладает потенциалом игрока мирового уровня"
-
Болельщики "Краснодара" после разгрома от "Базеля" призвали не быть глорами
-
Шарлия прокомментировал отсутствие Чалова в стартовом составе ЦСКА на матч с "Лудогорцем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0