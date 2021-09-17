Ансу Фати получил разрешение принимать участие в матчах

Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

18-летний испанский нападающий "Барселоны" Ансу Фати в ближайшее время вновь выйдет на поле впервые за 10 месяцев, которые он лечил свое колено.

Как сообщает TV3, Анссумане вчера получил зеленый свет от медицинского штаба каталонского клуба и готов снова играть.

Однако, по информации источника, главный тренер команды Рональд Куман планирует выпустить его только 26 сентября в матче против "Леванте"

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