Ансу Фати получил разрешение принимать участие в матчах
Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен
18-летний испанский нападающий "Барселоны" Ансу Фати в ближайшее время вновь выйдет на поле впервые за 10 месяцев, которые он лечил свое колено.
Как сообщает TV3, Анссумане вчера получил зеленый свет от медицинского штаба каталонского клуба и готов снова играть.
Однако, по информации источника, главный тренер команды Рональд Куман планирует выпустить его только 26 сентября в матче против "Леванте"
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14