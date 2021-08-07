Ансу Фати попрощался с Месси

Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Ансумане Фати попрощался с Лионелем Месси, который покинул каталонский клуб.

"Каждый мальчик, который приезжает в Ла Масию, мечтает поиграть с вами. Мне повезло, что я это сделал. Я хочу поблагодарить вас за ваши жесты по отношению ко мне эти два года и за все, что я узнал ... Я желаю вам всего наилучшего для вас и ваших близких", - написал Фати в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что в ближайшие часы Месси подпишет контракт с ПСЖ.

Также не пропустите: Бускетс попрощался с Месси. | http://soccernews.ru