Ансу Фати попрощался с Месси

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Ансу Фати попрощался с МессиФото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Ансумане Фати попрощался с Лионелем Месси, который покинул каталонский клуб.

"Каждый мальчик, который приезжает в Ла Масию, мечтает поиграть с вами. Мне повезло, что я это сделал. Я хочу поблагодарить вас за ваши жесты по отношению ко мне эти два года и за все, что я узнал ... Я желаю вам всего наилучшего для вас и ваших близких", - написал Фати в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что в ближайшие часы Месси подпишет контракт с ПСЖ.

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