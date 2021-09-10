Ансу Фати предложили "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен
18-летний нападающий "Барселоны" Ансумане Фати может покинуть каталонский клуб, сообщает издание Sport.
По информации источника, агента игрока Жорже Мендеш предложил Фати "Манчестер Сити".
Отмечается, что в "Барселоне" смотрят на это, как на тактику Мендеша по оказанию давления на клуб, чтобы получить более выгодное предложение о продлении контракта.
Напомним, что Фати получил травму колена прошлой осенью, ожидается, что игрок вернется к футболу в октябре.
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