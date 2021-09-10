Ансу Фати предложили "Манчестер Сити"

1 Теги барселонаманчестер ситиансу фати

Ансу Фати предложили "Манчестер Сити"Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

18-летний нападающий "Барселоны" Ансумане Фати может покинуть каталонский клуб, сообщает издание Sport.

По информации источника, агента игрока Жорже Мендеш предложил Фати "Манчестер Сити".

Отмечается, что в "Барселоне" смотрят на это, как на тактику Мендеша по оказанию давления на клуб, чтобы получить более выгодное предложение о продлении контракта.

Напомним, что Фати получил травму колена прошлой осенью, ожидается, что игрок вернется к футболу в октябре.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Этот Мендеш совсем рамсы попутал!

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