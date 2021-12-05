Ансу Фати пропустит матч против "Баварии"

Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

"Барселона" не сможет рассчитывать на испанского нападающего Ансу Фати в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии", который состоится 8 декабря в Мюнхене.

Как сообщает журналист Хави Мигель, участие Ансу Фати в матче с "Баварией" полностью исключено. В лучшем случае Фати сможет вернуться через две недели и сыграть против "Эльче" на "Камп Ноу".

По информации источника, никаких проблем при восстановлении не возникло, клуб не хочет рисковать игроком.

Напомним, что если "Барселона" не сумеет на выезде обыграть "Баварию", а "Бенфика" на своем поле обыграет киевское "Динамо", то каталонцы вылетят в Лигу Европы.

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