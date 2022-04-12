Ансу Фати рассказал о возвращении после травмы

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Ансу Фати рассказал о возвращении после травмы

Фото: твиттер Фати\Автор неизвестен

Испанский нападающий "Барселоны" Ансу Фати поделился эмоциями от скорого возвращения на поле после восстановления от травмы.

"Я с нетерпением этого жду, потому что команда стала намного лучше. Команда играет очень хорошо. Надеюсь, что скоро я смогу быть вместе с командой.

Смена тренера пошла нам на пользу, у игроков теперь другой менталитет, они больше работают, и мы видим результаты.

Мы в "Барсе", лучшие игроки всегда приходят сюда. Я спокоен, все зависит от тренера. Я могу помочь команде", – сказал форвард.

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