Ансу Фати стал рекордсменом Суперкубка Испании

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Ансу Фати стал рекордсменом Суперкубка Испании

Вингер "Барселоны" Ансу Фати переписал историю Суперкубка Испании, сообщает Mister Chip.

Игрок "сине-гранатовых" стал самым молодым футболистом в истории турнира. Во вчерашнем матче с "Атлетико" он вышел на поле в возрасте 17 лет и 70 дней.

Фати побил рекорд полузащитника Нано, который в 1999 году принял участие в игре Суперкубка Испании, когда ему было 17 лет и 117 дней.

Не пропустите: "Атлетико" установил рекорд в матчах с "Барселоной" при Симеоне. | http://soccernews.ru
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