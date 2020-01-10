Ансу Фати стал рекордсменом Суперкубка Испании

Вингер "Барселоны" Ансу Фати переписал историю Суперкубка Испании, сообщает Mister Chip.

Игрок "сине-гранатовых" стал самым молодым футболистом в истории турнира. Во вчерашнем матче с "Атлетико" он вышел на поле в возрасте 17 лет и 70 дней.

Фати побил рекорд полузащитника Нано, который в 1999 году принял участие в игре Суперкубка Испании, когда ему было 17 лет и 117 дней.

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