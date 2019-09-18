Ансу Фати установил клубный рекорд "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати переписал историю каталонского клуба.

Уроженец Гвинеи-Бисау стал самым молодым дебютантом "блауграны" в Лиге Чемпионов. Он вышел на поле в матче с дортмундской "Боруссией" в возрасте 16 лет и 321 день.

Предыдущий рекорд принадлежал Бояну Кркичу, который дебютировал за "Барсу" в ЛЧ, когда ему было 17 лет и 22 дня.

Напомним, что "сине-гранатовые" уже готовят новый контракт для Фати. Данную инициативу лично поддержал капитан команды Лионель Месси.

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