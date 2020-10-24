Ансу Фати установил рекорд "класико"

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Ансу Фати установил рекорд "класико"

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати стал самым молодым игроком, который когда-либо забивал в матчах между каталонцами и мадридским "Реалом".

Фати отличился в возрасте 17 лет 11 месяцев и 24 дней. Прежний рекорд принадлежал бразильскому нападающему Винисиусу Жуниору, который забил гол в возрасте 19 лет и 233 дня.

Фати является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за каталонский клуб 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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