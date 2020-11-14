Ансу Фати выписался из больницы, покинув ее в инвалидном кресле

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати выписался из больницы после операции на мениске, сообщает Diario Sport.

Футболист покинул клинику "Кирон" в Барселоне в инвалидном кресле. Напомним, что хавбек выбыл из строя на срок до четырех месяцев.

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Ansu Fati seguirá la recuperación en casa después de cuatro días en el Hospital Quirón https://t.co/FKJRpSuxmF — Diario SPORT (@sport) November 13, 2020

В нынешнем сезоне 18-летний Фати провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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