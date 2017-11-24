Исполняющий обязанности главного тренера "Эвертона" Дэвид Ансуорт иронически прокомментировал поражение от "Аталанты" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

"Надеюсь, что игроков не расслабляет тот факт, что я временный тренер. Действительно надеюсь. Я бы с удовольствием подумал, что игроки просто сливают меня. Если же это не так, их не должно быть в этом великом клубе. Шокирующая манера поражения. Игра в последние десять минут была неприемлема" - цитирует Ансуорта Liverpool Echo.

Напомним, что "Эвертон" дома проиграл "Аталанте" со счётом 1:5.

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