Ансворт: "Мы не говорили о том, сколько очков должен набрать "Эвертон" или сколько матчей я проведу на посту тренера"

И. о. наставника "Эвертона" Дэвид Ансворт прокомментировал свое назначение.

"Президент клуба просто попросил меня принять команду. Он хочет, чтобы мы каждый день говорили об управлении ей. Мы не говорили о том, сколько очков должен набрать "Эвертон" или сколько матчей я проведу на посту тренера. Просто для меня принять команду - это большая честь. Надеюсь, мы покажем хорошую игру и достойный результат в ближайших играх.

Большие изменения? Нет, скорее всего, мы подкорректируем определённые аспекты игры. Мне следует проводить с футболистами как можно больше времени на тренировках и на встречах и попытаться им донести свои идеи. Надеюсь, они их воспримут и реализуют на поле.

Я исповедую определённые ценности и стиль игры, и именно их я хочу привить первой команде. Иногда смена тренера помогает команде ожить, иногда это не срабатывает, но я не изменю своим принципам" - приводит слова Ансворта сайт клуба.

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