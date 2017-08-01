"Антальяпор" обсудит с Сосой детали личного контракта

"Милан" готов отпустить полузащитника Хосе Эрнесто Сосу в "Антальяпор".

Как сообщает Football Italia, представители турецкого клуба теперь должны договориться с 32-летним аргентинцем об условиях личного контракта.

Напомним, что в новом сезоне Соса не попал в заявку "Милана" на Лигу Европы сезона-2017/18.

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