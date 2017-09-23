"Антальяспор" будет тренировать известный бразильский специалист

"Антальяспор" в ближайшее время возглавит известный бразильский специалист, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, у руля турецкой команды станет бывший наставник "Милана" и "Интера" Леонардо.

Стоит отметить, что 48-летний специалист не занимался тренерской деятельностью с 2011 года.

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