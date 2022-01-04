"Антальяспор" интересуется хавбеком "Спартака"

Фото твиттер "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в Турции.

По информации Ajansspor, 26-летний футболист привлёк внимание "Антальяспора".

Представители указанного клуба уже контактировали с голландским хавбеком.

В текущем сезоне Хендрикс сыграл за "Спартак" 11 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 1,8 миллиона евро.

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