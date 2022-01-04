"Антальяспор" интересуется хавбеком "Спартака"
Фото твиттер "Спартака"
Полузащитник московского "Спартака" Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в Турции.
По информации Ajansspor, 26-летний футболист привлёк внимание "Антальяспора".
Представители указанного клуба уже контактировали с голландским хавбеком.
В текущем сезоне Хендрикс сыграл за "Спартак" 11 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 1,8 миллиона евро.
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