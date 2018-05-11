"Антальяспор" – "Истанбул" - 0:2 (обзор)

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"Антальяспор" – "Истанбул" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 33-го тура чемпионата Турции между "Антальяспором" и "Истанбулом".

Не пропустите: "Истанбул" обыграл "Антальяспор" и догнал лидера чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 32 69
2 Истанбул ББ 33 69
3 Фенербахче 32 66
4 Бешикташ 32 65
5 Трабзонспор 32 49
6 Гёзтепе АС Измир 32 48
7 Сивасспор 32 48
8 Кайсериспор 32 44
9 Касимпаса 32 43
10 Малатия Беледийеспор 32 40
11 Бурсаспор 32 39
12 Антальяспор 33 38
13 Аланьяспор 32 36
14 Акхисар Беледийе ГС 32 36
15 Коньяспор 32 35
16 Османлыспор 32 33
17 Генчлербирлиги 32 30
18 Карабюкспор 32 12
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