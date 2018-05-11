"Антальяспор" – "Истанбул" - 0:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 33-го тура чемпионата Турции между "Антальяспором" и "Истанбулом".
Не пропустите: "Истанбул" обыграл "Антальяспор" и догнал лидера чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|32
|69
|2
|Истанбул ББ
|33
|69
|3
|Фенербахче
|32
|66
|4
|Бешикташ
|32
|65
|5
|Трабзонспор
|32
|49
|6
|Гёзтепе АС Измир
|32
|48
|7
|Сивасспор
|32
|48
|8
|Кайсериспор
|32
|44
|9
|Касимпаса
|32
|43
|10
|Малатия Беледийеспор
|32
|40
|11
|Бурсаспор
|32
|39
|12
|Антальяспор
|33
|38
|13
|Аланьяспор
|32
|36
|14
|Акхисар Беледийе ГС
|32
|36
|15
|Коньяспор
|32
|35
|16
|Османлыспор
|32
|33
|17
|Генчлербирлиги
|32
|30
|18
|Карабюкспор
|32
|12