"Антальяспор" избавился от Насри

Известный полузащитник Самир Насри получил статус свободного агента. Последним клубом француза был турецкий "Антальяспор", разорвавший с ним контракт.

В Турцию 30-летний хавбек перебрался летом прошлого года из "Манчестер Сити", который получил за игрока 3,5 миллиона евро.

По информации турецких СМИ, инициатором разрыва контракта стал клуб, поэтому он должен будет выплатить Насри компенсацию.

За "Антальяспор" француз, на счету которого 41 матч и 5 голов за сборную, провёл только 8 игр, забив 3 гола.

Ранее сообщалось, что Самир может быть дисквалифицирован на долгий срок. | http://soccernews.ru