"Антальяспор" – "Касымпаша" - 2:1, "Гёзтепе" – "Аланьяспор" - 3:3 (обзоры)

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"Антальяспор" – "Касымпаша" - 2:1, "Гёзтепе" – "Аланьяспор" - 3:3 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей девятого тура чемпионата Турции.

"Антальяспор" – "Касымпаша" - 2:1 

"Гёзтепе" – "Аланьяспор" - 3:3

Не пропустите: "Антальяспор" одержал волевую победу над "Касымпашей", "Гёзтепе" и "Аланьяспор" сильнейшего не выявили. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 8 22
2 Гёзтепе АС Измир 9 17
3 Акхисар Беледийе ГС 8 16
4 Истанбул ББ 8 16
5 Фенербахче 8 14
6 Бешикташ 8 14
7 Кайсериспор 8 14
8 Бурсаспор 8 12
9 Сивасспор 8 12
10 Аланьяспор 9 11
11 Трабзонспор 8 9
12 Антальяспор 9 9
13 Карабюкспор 8 8
14 Малатия Беледийеспор 8 8
15 Касимпаса 9 8
16 Коньяспор 8 7
17 Генчлербирлиги 8 7
18 Османлыспор 8 4
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