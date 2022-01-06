"Антальяспор" Кудряшова не сумел завоевать Суперкубок Турции

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"Антальяспор" Кудряшова не сумел завоевать Суперкубок Турции

Фото: инстаграм "Антальяспора"/Автор неизвестен

В матче за Суперкубок Турции "Бешикташ" в серии пенальти победил "Антальяспор", за который выступает российский защитник Федор Кудряшов.

На 33-й минуте счет открыл Атиба Хатчинсон, но во втором тайме он же восстановил равновесие, забив гол в собственные ворота.

"Бешикташ" - "Антальяспор" - 1:1 (1:0), по пенальти - 4:2
Голы: Хатчинсон, 33 - 1:0, Хатчинсон, 74 (автогол) - 1:1

"Бешикташ": Дестаноглу, Розье, Вида, Монтеро, Йылмаз (Велинтон, 103), Хатчинсон, Пьянич (Мераш, 68), Джозеф, Караман (Илькхан, 79), Ларин (Тейшейра, 79), Батшуайи

"Антальяспор": Боффин, Албайрак (Мукайру, 46), Кудряшов, Сари, Балчи, Поли (Флоранус, 96), Милошевич (Озмер, 76), Вурал, Синик (Эрдилман, 98), Гача (Амилтон, 64), Кривелли (Байракдар, 75)

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