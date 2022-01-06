"Антальяспор" Кудряшова не сумел завоевать Суперкубок Турции
Фото: инстаграм "Антальяспора"/Автор неизвестен
В матче за Суперкубок Турции "Бешикташ" в серии пенальти победил "Антальяспор", за который выступает российский защитник Федор Кудряшов.
На 33-й минуте счет открыл Атиба Хатчинсон, но во втором тайме он же восстановил равновесие, забив гол в собственные ворота.
"Бешикташ" - "Антальяспор" - 1:1 (1:0), по пенальти - 4:2
Голы: Хатчинсон, 33 - 1:0, Хатчинсон, 74 (автогол) - 1:1
"Бешикташ": Дестаноглу, Розье, Вида, Монтеро, Йылмаз (Велинтон, 103), Хатчинсон, Пьянич (Мераш, 68), Джозеф, Караман (Илькхан, 79), Ларин (Тейшейра, 79), Батшуайи
"Антальяспор": Боффин, Албайрак (Мукайру, 46), Кудряшов, Сари, Балчи, Поли (Флоранус, 96), Милошевич (Озмер, 76), Вурал, Синик (Эрдилман, 98), Гача (Амилтон, 64), Кривелли (Байракдар, 75)
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|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
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|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24