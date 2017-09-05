"Антальяспор" купил экс-хавбека московского "Динамо"

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"Антальяспор" купил экс-хавбека московского "Динамо"

Полузащитник "Ромы" Вильям Венкер стал игроком "Антальяспора", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. 28-летний француз заключил с турецким клубом контракт до лета 2020 года.

Венкер, который известен по выступлениям за московское "Динамо", защищал цвета "Ромы" с 2015 года, сыграл 21 матч и сделал 2 результативных передачи. Сдавался в аренду "Марселю".

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