"Антальяспор" купил экс-хавбека московского "Динамо"
Полузащитник "Ромы" Вильям Венкер стал игроком "Антальяспора", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. 28-летний француз заключил с турецким клубом контракт до лета 2020 года.
Венкер, который известен по выступлениям за московское "Динамо", защищал цвета "Ромы" с 2015 года, сыграл 21 матч и сделал 2 результативных передачи. Сдавался в аренду "Марселю".
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"Антальяспор" купил экс-хавбека московского "Динамо"
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|Команда
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|О
|1
|Галатасарай
|3
|9
|2
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|Акхисар Беледийе ГС
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|Карабюкспор
|3
|5
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|Фенербахче
|3
|5
|7
|Касимпаса
|3
|4
|8
|Трабзонспор
|3
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|Гёзтепе АС Измир
|3
|4
|10
|Малатия Беледийеспор
|3
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|Кайсериспор
|3
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|Коньяспор
|3
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|13
|Бурсаспор
|3
|3
|14
|Сивасспор
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|Антальяспор
|3
|2
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|3
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