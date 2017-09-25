"Антальяспор" на своём поле разгромил "Османлыспор"

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"Антальяспор" на своём поле разгромил "Османлыспор"

В рамках шестого тура чемпионата Турции "Антальяспор" в родных стенах легко разобрался с "Османлыспором". Голами в этом матче отличились Самюэль Это′О, Самир Насри и Майкон Маркес.

"Антальяспор" – "Османлыспор" - 3:0

Голы: Это'О, 5 (пенальти) - 1:0, Насри, 41 - 2:0, Майкон, 85 - 3:0.

Удаление: Куртулуш (76).

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