"Антальяспор" объявил о переходе экс-форварда "Спартака"
Известный бразильский нападающий Луис Адриано заключил контракт с "Антальяспором".
34-летний футболист перешёл в турецкий клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до июня 2023 года.
Последней командой Адриано был "Палмейрас". Он играл за "зелёно-белых" с июля 2019 года, провёл 104 матча, забил 32 гола и сделал 10 ассистов.
Также бразилец известен по выступлениям за "Шахтёр", "Милан" и "Спартак". Его рыночная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.
Не пропустите: Йоахим Лёв договорился с турецким клубом. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
"Сочи" нацелился на защитника "Балтики", которым интересовался "Спартак"
-
Обамеянг выбрал игровой номер в "Барселоне"
-
Ещё два клуба включились в борьбу за Зе Луиша
-
"Эвертон" объявил о вхождении Эшли Коула в тренерский штаб
-
Семак оценил дебют Адамова и Юри Алберто за "Зенит"
-
"Милан" продлил контракт с защитником
-
"Реал" и "Барселона" не сыграют в финале Кубка Испании второй раз за три последних сезона
-
Лингард уличил Рангника во лжи
-
"Антальяспор" объявил о переходе экс-форварда "Спартака"
-
Главные новости дня: 3 февраля
-
Иличич не попал в заявку "Аталанты" на Лигу Европы: названа причина
-
"Атлетик" выбил "Реал" из Кубка Испании
-
"Химкам" запрещено регистрировать новых футболистов
-
Определились финалисты Кубка Африки
-
Египет в серии пенальти обыграл Камерун и вышел в финал Кубка Африки
-
Уткин прокомментировал переход Чалова в "Базель"
-
Левандовски высказался о будущем Холанда
-
"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка Испании
-
Хави не искал замену Альбе зимой
-
Футбол могут убрать из программы летней Олимпиады: названа причина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24