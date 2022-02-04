"Антальяспор" объявил о переходе экс-форварда "Спартака"

Фото твиттер "Антальяспора"

Известный бразильский нападающий Луис Адриано заключил контракт с "Антальяспором".

34-летний футболист перешёл в турецкий клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до июня 2023 года.

Последней командой Адриано был "Палмейрас". Он играл за "зелёно-белых" с июля 2019 года, провёл 104 матча, забил 32 гола и сделал 10 ассистов.

Также бразилец известен по выступлениям за "Шахтёр", "Милан" и "Спартак". Его рыночная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

Не пропустите: Йоахим Лёв договорился с турецким клубом. | http://soccernews.ru