"Антальяспор" одержал волевую победу над "Аланьяспором"

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"Антальяспор" одержал волевую победу над "Аланьяспором"

В рамках 17-го тура чемпионата Турции "Антальяспор" на своём поле переиграл "Аланьяспор" со счётом 3:1. Стоит отметить, что один из голов в этом матче забил бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав.

"Антальяспор" – "Аланьяспор" - 3:1

Голы: Вагнер Лав, 21 - 0:1, Гюрал, 32 - 1:1, Кадах, 51 - 2:1, Гюрал, 84 - 3:1.

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