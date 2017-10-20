"Антальяспор" одержал волевую победу над "Касымпашей", "Гёзтепе" и "Аланьяспор" сильнейшего не выявили

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"Антальяспор" одержал волевую победу над "Касымпашей", "Гёзтепе" и "Аланьяспор" сильнейшего не выявили

В рамках девятого тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Антальяспор" на своём поле переиграл "Касымпашу", а "Гёзтепе" дома упустил победу над "Аланьяспором".

"Антальяспор" – "Касымпаша" - 2:1 

Голы: Мурильо, 23 - 0:1, Это'О, 43 - 1:1, Кадах, 74 - 2:1.

Удаление: Мурильо (53) - "Касымпаша".


"Гёзтепе" – "Аланьяспор" - 3:3

Голы: Яхович, 41 - 1:0, Караджа, 66 - 1:1, Бингел, 72 - 2:1, Яхович, 74 - 3:1, Этаме, 87 - 3:2, Фернандес, 90 - 3:3.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 8 22
2 Гёзтепе АС Измир 9 17
3 Акхисар Беледийе ГС 8 16
4 Истанбул ББ 8 16
5 Фенербахче 8 14
6 Бешикташ 8 14
7 Кайсериспор 8 14
8 Бурсаспор 8 12
9 Сивасспор 8 12
10 Аланьяспор 9 11
11 Трабзонспор 8 9
12 Антальяспор 9 9
13 Карабюкспор 8 8
14 Малатия Беледийеспор 8 8
15 Касимпаса 9 8
16 Коньяспор 8 7
17 Генчлербирлиги 8 7
18 Османлыспор 8 4
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