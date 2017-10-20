"Антальяспор" одержал волевую победу над "Касымпашей", "Гёзтепе" и "Аланьяспор" сильнейшего не выявили
В рамках девятого тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Антальяспор" на своём поле переиграл "Касымпашу", а "Гёзтепе" дома упустил победу над "Аланьяспором".
"Антальяспор" – "Касымпаша" - 2:1
Голы: Мурильо, 23 - 0:1, Это'О, 43 - 1:1, Кадах, 74 - 2:1.
Удаление: Мурильо (53) - "Касымпаша".
"Гёзтепе" – "Аланьяспор" - 3:3
Голы: Яхович, 41 - 1:0, Караджа, 66 - 1:1, Бингел, 72 - 2:1, Яхович, 74 - 3:1, Этаме, 87 - 3:2, Фернандес, 90 - 3:3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|8
|22
|2
|Гёзтепе АС Измир
|9
|17
|3
|Акхисар Беледийе ГС
|8
|16
|4
|Истанбул ББ
|8
|16
|5
|Фенербахче
|8
|14
|6
|Бешикташ
|8
|14
|7
|Кайсериспор
|8
|14
|8
|Бурсаспор
|8
|12
|9
|Сивасспор
|8
|12
|10
|Аланьяспор
|9
|11
|11
|Трабзонспор
|8
|9
|12
|Антальяспор
|9
|9
|13
|Карабюкспор
|8
|8
|14
|Малатия Беледийеспор
|8
|8
|15
|Касимпаса
|9
|8
|16
|Коньяспор
|8
|7
|17
|Генчлербирлиги
|8
|7
|18
|Османлыспор
|8
|4