"Антальяспор" одержал волевую победу над "Касымпашей", "Гёзтепе" и "Аланьяспор" сильнейшего не выявили

В рамках девятого тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Антальяспор" на своём поле переиграл "Касымпашу", а "Гёзтепе" дома упустил победу над "Аланьяспором".

"Антальяспор" – "Касымпаша" - 2:1

Голы: Мурильо, 23 - 0:1, Это'О, 43 - 1:1, Кадах, 74 - 2:1.

Удаление: Мурильо (53) - "Касымпаша".



"Гёзтепе" – "Аланьяспор" - 3:3

Голы: Яхович, 41 - 1:0, Караджа, 66 - 1:1, Бингел, 72 - 2:1, Яхович, 74 - 3:1, Этаме, 87 - 3:2, Фернандес, 90 - 3:3.

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