"Антальяспор" – "Османлыспор" - 3:0 (обзор)

Теги антальяспоросманлыспор

"Антальяспор" – "Османлыспор" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча шестого тура чемпионата Турции между "Антальяспором" и "Османлыспором".

Не пропустите: "Антальяспор" на своём поле разгромил "Османлыспор". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 6 16
2 Бешикташ 6 13
3 Гёзтепе АС Измир 6 13
4 Фенербахче 6 11
5 Кайсериспор 6 11
6 Истанбул ББ 6 10
7 Акхисар Беледийе ГС 6 10
8 Бурсаспор 6 9
9 Трабзонспор 6 8
10 Касимпаса 6 8
11 Малатия Беледийеспор 6 7
12 Аланьяспор 6 7
13 Антальяспор 6 6
14 Коньяспор 6 6
15 Сивасспор 6 6
16 Карабюкспор 6 5
17 Генчлербирлиги 6 4
18 Османлыспор 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов