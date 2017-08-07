"Антальяспор" подписал бывшего защитника "Арсенала"

Швейцарский защитник Йохан Джуру стал игроком "Антальяспора", сообщает официальный сайт клуба.

30-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с турецким клубом контракт по схеме "2+1".

Последним клубом Джуру был "Гамбург". Также он известен по выступлениям за лондонский "Арсенал".

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