"Антальяспор" пробился в полуфинал Кубка Турции

"Антальяспор" сыграл вничью с "Сивасспором" и прошел в полуфинал Кубка Турции.

Первая встреча команд завершилась со счетом 0:0 в пользу "Антальяспора". Таким образом, гости прошли в полуфинал турнира по сумме двух матчей.

"Сивасспор" - "Антальяспор" - 1:1 (1:0)

Голы: Озтекин, 32 - 1:0, Синик, 49 - 1:1

В 1/2 финала "Антальяспор" сыграет с "Аланьяспором".

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