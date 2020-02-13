"Антальяспор" пробился в полуфинал Кубка Турции
"Антальяспор" сыграл вничью с "Сивасспором" и прошел в полуфинал Кубка Турции.
Первая встреча команд завершилась со счетом 0:0 в пользу "Антальяспора". Таким образом, гости прошли в полуфинал турнира по сумме двух матчей.
"Сивасспор" - "Антальяспор" - 1:1 (1:0)
Голы: Озтекин, 32 - 1:0, Синик, 49 - 1:1
В 1/2 финала "Антальяспор" сыграет с "Аланьяспором".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сивасспор
|21
|42
|2
|Трабзонспор
|20
|41
|3
|Истанбул ББ
|21
|40
|4
|Аланьяспор
|21
|39
|5
|Фенербахче
|21
|38
|6
|Галатасарай
|20
|36
|7
|Бешикташ
|21
|36
|8
|Гёзтепе АС Измир
|20
|30
|9
|Газиантеп ББ
|21
|27
|10
|Денизлиспор
|21
|24
|11
|Малатия Беледийеспор
|20
|24
|12
|Джайкур Ризеспор
|20
|24
|13
|Генчлербирлиги
|21
|21
|14
|Коньяспор
|21
|20
|15
|Антальяспор
|21
|19
|16
|Анкарагюджю
|21
|17
|17
|Касимпаса
|20
|16
|18
|Кайсериспор
|21
|12