"Антальяспор" рассматривает возможность аренды защитника "Спартака" Кутепова

"Антальяспор" интересуется защитником "Спартака" Ильей Кутеповым, утверждает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, клуб хочет арендовать игрока.

В нынешнем сезоне РПЛ 27-летний футболист еще не участвовал ни в одном матче московского клуба.

В розыгрыше-2019/20 "Антальяспор" занял 8 место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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