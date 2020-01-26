"Антальяспор" с Кудряшовым в составе прервал 11-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Турции

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"Антальяспор" с Кудряшовым в составе прервал 11-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Турции

В матче 19-го тура чемпионата Турции "Антальяспор" на выезде разгромил "Денизлиспор" со счетом 3:0. Все матч за гостей провел российский защитник Федор Кудряшов.

Благодаря победе "Антальяспор" прервал 11-матчевую серию без побед, покинул зону вылета и поднялся на 15-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

"Денизлиспор" - "Антальяспор" - 0:3 (0:2)
Голы: Яхович, 27 - 0:1, Мукайру, 41 - 0:2, Бланко Лещук, 57 - 0:3

"Денизлиспор": Стаховяк, Явру, Йылмаз, Сэки, Лопеш, Муравски, Онази (Эступиан, 57), Бэрроу, Айссати (Нияз, 76), Шахан (Шахинтюрк, 46), Родальега

"Антальяспор": Боффин, Кудряшов, Чико, Сари, Челюстка, Балчи, Куртулус (Акиол, 83), Мукайру, Фреди, Гумус (Алпсой, 78), Яхович (Бланко Лещук, 46)

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