"Антальяспор" с Кудряшовым в составе прервал 11-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Турции
В матче 19-го тура чемпионата Турции "Антальяспор" на выезде разгромил "Денизлиспор" со счетом 3:0. Все матч за гостей провел российский защитник Федор Кудряшов.
Благодаря победе "Антальяспор" прервал 11-матчевую серию без побед, покинул зону вылета и поднялся на 15-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
"Денизлиспор" - "Антальяспор" - 0:3 (0:2)
Голы: Яхович, 27 - 0:1, Мукайру, 41 - 0:2, Бланко Лещук, 57 - 0:3
"Денизлиспор": Стаховяк, Явру, Йылмаз, Сэки, Лопеш, Муравски, Онази (Эступиан, 57), Бэрроу, Айссати (Нияз, 76), Шахан (Шахинтюрк, 46), Родальега
"Антальяспор": Боффин, Кудряшов, Чико, Сари, Челюстка, Балчи, Куртулус (Акиол, 83), Мукайру, Фреди, Гумус (Алпсой, 78), Яхович (Бланко Лещук, 46)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сивасспор
|18
|40
|2
|Фенербахче
|19
|37
|3
|Истанбул ББ
|19
|36
|4
|Трабзонспор
|18
|35
|5
|Аланьяспор
|19
|35
|6
|Галатасарай
|18
|30
|7
|Бешикташ
|18
|30
|8
|Гёзтепе АС Измир
|18
|26
|9
|Малатия Беледийеспор
|18
|24
|10
|Газиантеп ББ
|19
|24
|11
|Джайкур Ризеспор
|18
|23
|12
|Денизлиспор
|18
|22
|13
|Генчлербирлиги
|19
|21
|14
|Коньяспор
|18
|18
|15
|Касимпаса
|19
|15
|16
|Антальяспор
|18
|14
|17
|Анкарагюджю
|19
|13
|18
|Кайсериспор
|19
|11