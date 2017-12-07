"Антальяспор" уволил Леонардо

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"Антальяспор" уволил Леонардо

Турецкий "Антальяспор" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Леонардо.

Причины отставки 48-летнего специалиста не указываются.

Леонардо возглавлял "Антальяспор" с 28 сентября, под его руководством команда провела 10 матчей - 4 победы, 1 ничья и 5 поражений. 

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