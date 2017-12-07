"Антальяспор" уволил Леонардо
Турецкий "Антальяспор" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Леонардо.
Причины отставки 48-летнего специалиста не указываются.
Леонардо возглавлял "Антальяспор" с 28 сентября, под его руководством команда провела 10 матчей - 4 победы, 1 ничья и 5 поражений.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|14
|30
|2
|Галатасарай
|14
|29
|3
|Фенербахче
|14
|26
|4
|Бешикташ
|14
|26
|5
|Кайсериспор
|14
|26
|6
|Бурсаспор
|14
|24
|7
|Гёзтепе АС Измир
|14
|24
|8
|Трабзонспор
|14
|22
|9
|Акхисар Беледийе ГС
|14
|19
|10
|Сивасспор
|14
|19
|11
|Касимпаса
|14
|18
|12
|Аланьяспор
|14
|17
|13
|Малатия Беледийеспор
|14
|16
|14
|Антальяспор
|14
|13
|15
|Османлыспор
|14
|11
|16
|Коньяспор
|14
|11
|17
|Генчлербирлиги
|14
|11
|18
|Карабюкспор
|14
|8