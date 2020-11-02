"Антальяспор" в домашнем матче проиграл "Фенербахче"

"Фенербахче" в гостевом матче 7-го тура чемпионата Турции обыграл "Антальяспор".

"Антальяспор" - "Фенербахче" - 1:2.

Голы: Туфан, 49 - 0:1, Подольски, 52 - 1:1, Перотти, 84 (пенальти) - 1:2.

33-летний Кудряшов вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.

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