"Антальяспор" вступил в борьбу за Уилшера

"Антальяспор" стал очередным претендентом на полузащитника лондонского "Арсенала" Джека Уилшера.

Как сообщает Daily Mail, турецкий клуб уже сделал запрос о трансфере 25-летнего англичанина.

Ранее стало известно, что подписать Уилшера хотят "Суонси", "Вест Хэм" и "Сампдория". Его контракт с "Арсеналом" истекает следующим летом.

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