"Антальяспор" заплатит за Насри почти 15 миллионов евро

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"Антальяспор" заплатит за Насри почти 15 миллионов евро

Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри в ближайшее время станет игроком "Антальяспора".

Как сообщает Get French Football News, турецкий клуб заплатит за 30-летнего француза почти 15 миллионов евро.

Напомним, что Насри не входит в планы главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Прошлый сезон хавбек провёл на правах аренды в "Севилье".

Не пропустите: Насри близок к переходу в свой новый клуб. | http://soccernews.ru

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