Антич: "Не понимаю, почему Модрич выиграл "Золотой мяч"

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Антич: "Не понимаю, почему Модрич выиграл "Золотой мяч"
Бывший тренер "Реала" Радомир Антич недоумевает по поводу вручения "Золотого мяча" полузащитнику королевского клуба Луке Модричу.

"Как может Модрич являться лучшим плеймейкером мира, если он почти не отдает голевые передачи. Не понимаю, почему он выиграл "Золотой мяч" и стал считаться лучшим игроком мира. Он не забивает голов и отдает голевых передач", - приводит слова Антича Marca.

В нынешнем сезоне 33-летний Модрич провел за "Реал" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. 

Не пропустите: Зидан: "Мне жаль тех, кто говорит, что Модрич не заслужил "Золотой мяч". | http://soccernews.ru

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