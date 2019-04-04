Антич: "В "Барселоне" Гризманн сядет на скамейку запасных"



Бывший главный тренер "Атлетико" и "Барселоны" Радомир Антич считает, что французскому нападающему "матрасников" Антуану Гризманну не стоит переходить в каталонский клуб.

"Гризманн является плеймейкером, а "Барселона" не использует такой тип полузащитников. Поэтому в каталонском клубе он сядет на скамейку запасных. Ему нет места с "Барселоне", и клубу тоже не нужен Антуан. Для него было бы лучше перейти в "Реал", - цитирует Антича Goal.

Ранее сообщалось, что 28-летний Гризманн задумался об уходе из "Атлетико". Ближайшим летом сумма отступных в его контракте составит 120 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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