Антич: "В "Барселоне" Гризманн сядет на скамейку запасных"

1 Теги атлетико мадридбарселонаантуан гризманнтрансферы

Антич: "В "Барселоне" Гризманн сядет на скамейку запасных"
Бывший главный тренер "Атлетико" и "Барселоны" Радомир Антич считает, что французскому нападающему "матрасников" Антуану Гризманну не стоит переходить в каталонский клуб.

"Гризманн является плеймейкером, а "Барселона" не использует такой тип полузащитников. Поэтому в каталонском клубе он сядет на скамейку запасных. Ему нет места с "Барселоне", и клубу тоже не нужен Антуан. Для него было бы лучше перейти в "Реал", - цитирует Антича Goal.

Ранее сообщалось, что 28-летний Гризманн задумался об уходе из "Атлетико". Ближайшим летом сумма отступных в его контракте составит 120 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Не пропустите: Президент "Атлетико" опроверг слухи о том, что Антуан Гризманн покинет клуб. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Тут 50 на 50. Многое зависит от того,назовет ли француз Месси богом футбола вселенских масштабов, или нет.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рабьо не перейдет в "Реал"

Рабьо не перейдет в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 30 70
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 30 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 29 57
4 Хетафе Хетафе 30 47
5 Алавес Алавес 29 44
6 Севилья Севилья 29 43
7 Валенсия Валенсия 29 43
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 30 43
9 Бетис Бетис 29 40
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 29 37
11 Эйбар Эйбар 29 36
12 Леганес Леганес 29 36
13 Эспаньол Эспаньол 30 35
14 Жирона Жирона 30 34
15 Леванте Леванте 30 32
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 29 30
17 Вильярреал Вильярреал 30 30
18 Сельта Виго Сельта Виго 29 28
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 29 24
20 Уэска Уэска 29 22
Полная таблица

топ-5 тегов